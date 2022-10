Convention citoyenne sur la fin de vie : les participants tirés au sort à partir de mardi

Cette convention citoyenne sur la fin de vie se réunira à neuf reprises entre décembre et mars, avant de remettre ses conclusions au gouvernement fin mars 2023, précise le Conseil économique, social et environnemental.

Le tirage au sort des 150 citoyennes et citoyens qui formeront la convention citoyenne sur la fin de vie est lancé mardi 25 octobre, indique le Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans un communiqué. Ce tirage au sort, dans le but "d'identifier 150 citoyens volontaires représentatifs de la diversité de la société française", sera réalisé "à partir de numéros de téléphone générés de façon aléatoire (85% de portables et 15% de fixes)", précise le Cese.

>> Fin de vie : le Comité d'éthique juge une application de l'euthanasie possible "à certaines conditions strictes"

Emmanuel Macron avait annoncé, le 13 septembre, l'organisation d'une convention citoyenne sur la fin de vie. Le comité de gouvernance de cette convention "a décidé de retenir six critères de recrutement" que sont "le sexe, l’âge, les typologies d’aire urbaine, la région d’origine, le niveau de diplôme et la catégorie socioprofessionnelle". "Une attention particulière sera portée aux publics les plus précaires et aux ultramarins, dont le recrutement peut s’avérer plus difficile", précise également le Cese.

Fin du tirage au sort début décembre

"Le tirage au sort devrait s’achever au début du mois de décembre, avant l’installation de la Convention citoyenne sur la fin de vie les 9, 10 et 11 décembre prochains au Cese", indique-t-il également. Cette convention "se réunira à neuf reprises entre décembre et mars, avant de remettre ses conclusions au gouvernement fin mars 2023".

Précision importante, le Cese indemnisera les citoyennes et les citoyens tirés au sort pour participer aux travaux. Quant aux "frais de transport, d’hébergement et de restauration", ils "seront également pris en charge, et une indemnité de garde d’enfants sera mise en place".