Enseignante agressée en Seine-et-Marne : un adolescent condamné à cinq mois de prison avec sursis

Un adolescent a été condamné à cinq mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans mercredi 13 octobre par le tribunal correctionnel de Melun, après avoir agressé une enseignante pendant un cours au lycée professionnel de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, selon une journaliste de France Inter sur place.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, visionnée plus de 1,6 million de fois, montrait l'enseignante se mettre devant la porte de la classe pour empêcher le lycéen d'en sortir. Celui-ci a forcé le passage en ouvrant violemment la porte, faisant brutalement tomber la professeure.

Le jeune homme a aussi été condamné à 140 heures de travaux d'intérêt général. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et doit l'indemniser. Il doit aussi suivre un stage de citoyenneté à ses frais, a l'obligation de travailler et de se former. Par ailleurs, il a l'obligation de recevoir des soins pour son addiction au cannabis et pour son impulsivité.