"Une maman qui avait perdu sa fille m'a demandé si je pouvais reproduire un bébé qui lui ressemblait, pour ne pas oublier son visage, son poids quand elle l'avait dans les bras..."

Vicky a 20 ans et confectionne des reborn babies, des poupées renaissances et des bébés renaissances depuis environ deux ans. "J'ai déjà vu des personnes promener leur bébés reborn, leur donner le sein, l'emmener chez le médecin, on a même la reproduction de cordon ombilical aimanté qu'on peut coller au niveau du nombril et faire comme si, après, le bébé l'avait perdu", précise-t-elle.

En général, sur les réseaux sociaux, Vicky subit directement des insultes. "Pauvre folle, va te faire soigner, si t'es complètement obsédée, t'as qu'à en faire un, de bébé. Mais c'est pas parce que je fais des reborn que je suis en manque d'un enfant, pas du tout", répond Vicky.