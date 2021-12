BRUT

Une petite voiture, un sac, un doudou, des vêtements... Autant de cadeau que des enfants hospitalisés vont pouvoir avoir grâce à la marche des champions de YaniSport. Le coach sportif est parti le 13 novembre de Marseille et il a traversé la France à pied, jusqu'à Lille, parcourant près de 1000 kilomètres. "Les règles, c'est quoi ? C’est partir sans argent, sans auto-stop, sans le moindre confort, juste avec l'élan de générosité, grâce à l'humain, finalement, j'ai pu avancer", raconte-t-il.

Des milliers de cadeaux récoltés

Un bus a suivi le même trajet, récoltant au passage des milliers de cadeaux destinés aux enfants malades, provenant d'associations ou de particuliers. Yanis a réalisé cet exploit sportif avec 100 marcheurs sélectionnés en amont qui l'ont rejoint tout au long de son parcours, formant ainsi une immense chaîne de solidarité. "Je me suis dépassé, j'ai créé cet exploit sportif, mais je retiens beaucoup l'exploit humain. Je me dis que j'ai pas marché pour rien, toutes ces personnes ont marché pour la même cause, une cause en commun qui nous rassemble", se réjouit Yanis.

Les cadeaux vont maintenant être distribués partout en France. "Avec la générosité des gens, avec la présence, avec l'accueil qu'ils m'ont fait, je peux être qu'en forme", sourit le coach sportif.