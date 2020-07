VIDEO. Dans son podcast \"Mes 14 ans\", elle raconte les premiers pas de sa sexualité

À 30 ans, Lucie Mikaelian a retrouvé le journal intime qu'elle a tenu l'année de ses 14 ans. "J'ai voulu le jeter plusieurs fois parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais, je tombais sur quelque chose que je trouvais mais, hyper honteux", confie-t-elle. Finalement, avec le temps, Lucie s'est emparée d'une autre dimension de son journal intime et elle y a décelé un réel intérêt. "Et pas parce que c'est ma vie mais parce que ça concerne un sujet qui concerne toutes les adolescentes, c'est la découverte du désir, la première fois, le plaisir, le sexe, la sexualité, les premiers émois, l'amour bien évidemment", raconte-t-elle.

Dans son podcast "Mes 14 ans", Lucie Mikaelian rouvre son journal intime et raconte les premiers pas de sa vie sexuelle. Elle y mène son enquête pour comprendre la naissance du désir à l'adolescence, l'origine des premiers fantasmes… "Ces fantasmes ne sortaient pas de nulle part, ils sortaient de la culture populaire, des films que je voyais. Toutes les filles avaient des corps extrêmement épilés, dans des positions de soumission dans la pub, et moi, forcément, ça me gangrénait le cerveau", développe Lucie.

Le podcast "Mes 14 ans" est disponible à partir du mercredi 8 juillet 2020.