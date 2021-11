BRUT

"Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis en congé maternité et j'ai vraiment besoin d'avoir un soutien à la fois psychologique, moral, puis aussi logistique, matériel", explique Noémie. Elle vient d'accoucher et selon elle, on ne laisse pas assez de place au père dans les premiers moments avec le nouveau-né. Yannick, son conjoint, va dans ce sens évoquant une "inégalité indéniable" et un "système qui impose une inégalité entre l'homme et la femme." Yannick se souvient avoir eu le sentiment de se sentir comme un visiteur lorsqu'il était à la maternité. "J'avais des horaires de visite de 13 heures à 20 heures et j'étais quelqu'un qui venait rendre visite à l'enfant et pas un acteur à sa place auprès du bébé", se souvient Yannick.

Noémie et Yannick sont particulièrement envieux des pays nordiques où les congés sont partageables entre les deux parents et de très longue durée. "Finalement, à part l'allaitement, le papa peut tout faire. Et moi, j'essaye de penser à tout ce qui est rendez-vous médicaux, les rendez-vous de pédiatres, les rendez-vous de sages-femmes", raconte Yannick.

Depuis juillet 2021, en France, la durée du congé paternité est de 28 jours.