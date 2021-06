Tour de France : deux anciens coureurs cyclistes partagent leurs souvenirs avec des élèves de primaire

D'anciens coureurs du Tour de France ont partagés leurs meilleurs souvenirs avec des élèves de primaire à Houssay-Saint Sulpice, en Mayenne. Anthony Geslin et Franck Renier ont participé six et quatre fois à cette course légendaire et ont à cœur de transmettre leur passion.

Anthony Geslin et Franck Renier ont partagé leur expérience de cyclistes professionnels avec des élèves de l'école d'Houssay-Saint Sulpice, en Mayenne. "Quand j'étais petit, je rêvais de faire le Tour de France, d'être cycliste professionnel", explique Anthony Geslin, qui a participé six fois à cette course mythique. Franck Renier a quant à lui participé quatre fois. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais abandonné. "On était un peu le même style de coureur, on était sprinteurs, rouleurs, puncheurs, quoi", répond l'un d'eux à une question d'un enfant.



Partager sa fierté d'en être

"Mon pire souvenir, c'était quand j'ai terminé quatrième du Tour de France, j'aurais dû avoir le maillot jaune ce soir-là, j'étais très déçu", se souvient Franck Renier, en évoquant la course de 2002. Ils évoquent avec ces élèves de CM1 et CM2 leurs joies, leurs peines, et leur fierté d'y avoir participé. A travers l'étude du Tour de France, les enfants font des calculs de dénivelés, soit des mathématiques, mais aussi de l'histoire, en étudiant les monuments devant lesquels passent le Tour de France.