Société : une montre pour permettre aux parents de géolocaliser leurs enfants

R. Moquillon, C. Sinz, V. Bouffartigue, V. Gaglione, C. Chabaud, H. Dugué

Une montre de géolocalisation a été créée pour permettre aux parents d'être rassurés quant à l'endroit où se trouvent leurs enfants. Une innovation censée offrir davantage d'autonomie aux enfants et jeunes adolescents.

“Tu m’envoies un message quand tu es arrivé.” Une phrase qui revient inlassablement dans la bouche des parents. Samuel, 8 ans, n’y échappe pas et joue les postiers pour ses parents. S’il peut sortir seul dans son village, c’est grâce à une montre un peu spéciale, via laquelle il peut prévenir ses parents lorsque la lettre est postée et faire connaître sa position. “À la minute près, ça s'actualise, explique sa mère. C’est assez précis pour voir où il est.”

Pour les enfants entre 6 et 13 ans

Une première expérience de l’autonomie qui ravit Samuel : “Avant, je demandais de sortir quelque part et ils me disaient toujours non. Maintenant que j’ai la montre, ils me disent presque toujours oui”, raconte-t-il. C'est un moyen d’atténuer les angoisses de sa mère : “Comme l’application est très réactive, je vois, àl’instant T, qu’il est bien arrivé à l’école”. Vendue une centaine d’euros, cette montre se destine aux enfants pas encore en âge d’avoir leur premier téléphone portable, soit entre 6 et 13 ans, selon Matthieu Lim, créateur des montres Kiwipwatch.