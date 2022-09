Rentrée scolaire : les enfants de retour à la cantine

Le retour de l'école, c'est celui des cartables, des cours, mais c'est aussi celui de la récréation et de la cantine. À Cagny (Calvados), Franck Besnier a tenu compagnie aux écoliers qui faisaient leur grand retour dans cette cantine. "Au menu pour ce premier repas de l'année : betterave rouge, raviolis et compote de pommes. Ce sont 144 enfants qui sont inscrits pour ce repas. Il y a pas mal de bruit avec la joie de se retrouver après une matinée de classe et deux mois de vacances, mais aussi, on a vu quelques pleurs chez les tout-petits qui ont fait leur rentrée ce matin", détaille le journaliste.



Pas d'augmentation des prix à Cagny

La question du prix et de l'accessibilité de ces cantines pose question avec l'inflation que connaît le pays. "On est à 3,71 euros par repas et par enfant, ça n'a pas augmenté depuis deux ans. C'est une volonté de la municipalité", souligne Franck Besnier. Pas de hausse alors que de nouveaux frais devraient être engagés rapidement. "Cagny est une commune de 2 000 habitants de l'agglomération caennaise qui a doublé sa population en dix ans et on est un petit peu à l'étroit dans cette cantine. Des travaux sont prévus et doivent commencer le mois prochain", conclut le journaliste.