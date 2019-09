Rentrée scolaire : la recette du goûter équilibré

Les enfants continuent-ils de prendre un goûter en milieu d'après-midi ? "Oui, la grande majorité, 77% des enfants, prend un quatre-heures. C'est un rituel, la pause après l'école. Le goûter est même recommandé par le Programme national nutrition santé (PNNS), car le déjeuner a souvent été pris tôt, avant 13 heures. Il faut goûter pour recharger les batteries et éviter le grignotage le reste de la soirée", explique la journaliste Christelle Méral sur le plateau du 13 Heures.

Un budget de 40 euros par mois et par enfant

Les gâteaux très sucrés et les boissons gazeuses, qui sont très caloriques, sont à bannir. "Voici ce que les nutritionnistes recommandent : d'abord, un apport en glucides comme du pain ou des biscuits, un fruit ou une compote, et enfin un laitage", ajoute-t-elle. Quel budget cela représente-t-il ? "À la maison, les goûteurs coûtent environ 1,30 €, c'est un budget, puisque cela représente environ 40 euros par mois et par enfant. À noter, enfin, que les goûters varient selon les pays. Les petits Britanniques, par exemple, raffolent de la Marmite, une pâte à tartiner à base de levure de bière, riche en vitamines B1. C'est plutôt bon pour la santé, mais le goût est particulier", conclut Christelle Méral.