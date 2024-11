Protection de l’enfance : le combat d’une femme pour sauver sa nièce

Plusieurs rassemblements ont eu lieu samedi 16 novembre 2024 un peu partout en France pour dénoncer les violences faites aux enfants et aux adolescents. Karine a été sauvée par sa tante des maltraitances multiples que lui infligeaient ses parents. Une affaire qui a révélé les dysfonctionnements de l’État. Témoignage.

À l’écran, une jeune actrice incarne Karine, enfant martyr, battue, violée sous le regard de la vraie victime, âgée aujourd’hui de 27 ans. À ses côtés, Laurence Jambu, sa tante. Dans le film comme dans la vie, cette dernière a livré une lutte acharnée pour sauver Karine des griffes de ses parents maltraitants. Ce soir-là, Laurence et Karine ont convié leur famille, leurs proches à l’avant-première du film qui retrace leur vie. Toute son enfance, Karine a été le souffre-douleur de ses parents.

Une enfance sacrifiée

Le film est fidèle dans les moindres détails à ce que Karine a vécu au cours de ses années de sévices : “C’étaient des insultes à longueur de journée, on me tapait dessus, on me tirait les cheveux, on me brûlait des cigarettes sur le corps”. À cette maltraitance vient s’ajouter l’horreur. Un homme déjà condamné pour pédophilie est hébergé par les parents de Karine : “Cette personne m’a violée à domicile contre échange d’argent”.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus