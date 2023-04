Petite enfance : un rapport dénonce des négligences dans certaines crèches

Dans son rapport publié mardi 11 avril, l'Inspection générale des affaires sociales pointe du doigt des dysfonctionnements graves dans certaines crèches.

Des enfants oubliés sur des toilettes ou privés de sieste, faute de lits. Dans son rapport publié mardi 11 avril, l'Inspection générale des affaires sociales dénonce l'accueil de certaines crèches. Parmi les 45 000 acteurs de la petite enfance qui ont été consultés, certains décrivent des dysfonctionnements graves. Des manquements qu'aurait subis le fils de Nicolas Havette. Pendant six mois, le petit garçon de deux ans a été accueilli dans une crèche privée. Il aurait été négligé, jusqu'à être retrouvé errant dans la rue.

Manque de personnel

Les parents ont retiré l'enfant et ont porté plainte. "C'est des couches pas changées, c'est des biberons pas donnés, c'est le fait de récupérer son enfant à 16h30, on a bien vu qu'il n'a pas mangé de la journée. Le fait de dormir très mal. Le jour où on l'a retiré, il n'y a plus eu un seul cauchemar", témoigne Nicolas Havette. Pour certains représentants du secteur, ces défaillances seraient dues au manque de personnel et aux économies exigées par certaines crèches. Le gouvernement devrait prochainement annoncer la création d'un service public de la petite enfance pour améliorer l'accueil des plus jeunes.