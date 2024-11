L'UNICEF s'inquiète des inégalités chez les enfants

Ce mardi 19 novembre, l’UNICEF dévoile un rapport alarmant sur les inégalités dans l’enfance. Sur les 20 000 jeunes sondés, un cinquième affirme ne pas manger trois repas par jour.

Manger trois repas par jour, avoir des vêtements chauds ou jouer avec des camarades après l’école. Ces choses si simples du quotidien de l’enfant ne sont pas une réalité pour des milliers de jeunes Français. D’après un rapport de l’UNICEF, les inégalités dans l’enfance sont en hausse et visent notamment les familles monoparentales.

Des enfants plus violentés

16,2 % des enfants les plus défavorisés manqueraient également de jouets, de chaussures et de vêtements. En plus de la sous-alimentation, ils sont susceptibles d’être soumis à des violences physiques ou verbales de la part de proches ou d’autres enfants. Face à cette situation, l’UNICEF a annoncé la création d’un Observatoire des droits de l'enfant, visant à améliorer le quotidien des plus jeunes.

