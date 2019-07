GRAND FORMAT. "On met des pansements" : après cinq ans comme famille d'accueil, elle envisage de raccrocher

J'ai un goûter en cours d'espagnol demain. Il faut que j'emmène du jus d'orange." Dans le supermarché, Sarah traîne des pieds derrière le chariot. "Je n'aime pas les courses", soupire l'ado tandis qu'Isabelle s'éloigne à la recherche de sacs-poubelle. L'assistante familiale peste d'avoir oublié sa liste, tout en arpentant d'un pas énergique les rayons. Pour subvenir aux besoins de Sarah, Isabelle reçoit des "indemnités d'entretien" : 434 euros par mois pour couvrir, en théorie, les repas de l'enfant et les charges de la maison. Soit 14 euros par jour. Au total, Isabelle perçoit 1 576 euros, un salaire versé par l'association qui l'emploie. Elle a aussi pu conserver son activité de professeure de chant, ce qui n'est pas possible pour la grande majorité des assistants familiaux.

Il n'est d'ailleurs pas rare que les jeunes accueillis chez Isabelle se plaignent que leur dernière famille d'accueil les ait reçus "pour l'argent". Depuis 2005 et la professionnalisation de l'activité, un barème, variable selon les départements et les structures d'accueil, échelonne les salaires. Aux "indemnités d'entretien" s'ajoutent donc une "fonction globale d'accueil" et un montant lié au nombre de jours que l'enfant a passés au domicile de l'assistant familial.

Avant même d'arriver chez Isabelle, les adolescents placés lui demandent combien ils seront à la maison. Ils savent que le salaire est progressif en fonction du nombre d'enfants accueillis : 1 854 euros brut pour deux enfants, 2 537 euros pour trois. La limite légale est fixée à trois enfants par assistant, même si un quatrième peut être accueilli pour une courte durée. Ces accueils dits "en relais" sont souvent proposés en urgence aux familles et sont rémunérés selon un tarif journalier fixé à 48 euros, poussant certaines à cumuler.

Isabelle préfère, elle, mettre les pieds dans le plat. "Quand un jeune me demande combien je gagne, je lui dis et s'il ne me croit pas, je lui montre ma fiche de paye. Je n'en fais absolument pas mystère", assure-t-elle. Cette transparence lui permet de poser des bases saines avec les jeunes : "C'est important parce que je me repose sur l'aspect professionnel pour pouvoir transmettre les règles de vie, les horaires, mais aussi pour expliquer l'inquiétude que je peux avoir, le souci que je me fais s'ils ratent l'école ou s'ils sèchent, ou si je suis appelée trop souvent par le collège." L'assistante familiale leur explique qu'elle est employée par une structure pour les accueillir. En échange, elle doit répondre aux missions précisées dans le "projet personnel de l'enfant", établi dès le début d'accueil entre les parents et un éducateur, et auquel l'assistant familial doit se plier.

L'intégration de Sarah, aussi naturelle et spontanée soit-elle, repose ainsi sur un contrat de travail, avec une date de début et une date de fin. Reste que la frontière est mince entre la vie professionnelle et la vie personnelle d'Isabelle. Les deux se confondent aisément, comme ce lundi soir, dans le jardin couvert de fleurs. Isabelle et son mari s'affairent en cuisine, Sarah finit de préparer la quiche, tout en discutant avec la mère d'Isabelle de leurs futures vacances, ensemble, dans le Sud de la France. Cette dernière semble parfois oublier que la jeune fille n'a pas toujours partagé leur quotidien. Elle apostrophe Sarah : "Tu sais où est rangée la nouvelle nappe ?" L'adolescente sourit : "Mais je n'étais pas là quand vous l'avez achetée !"

Pour "veiller au bien-être, au développement, à la socialisation et à la réussite de l'enfant", Isabelle a suivi une formation initiale de 60 heures, également validée par son mari. Pendant son premier placement, elle a bénéficié d'une formation complémentaire de 240 heures. Cette férue de psychologie, chez qui les livres de Françoise Dolto et de Boris Cyrulnik peuplent la bibliothèque, a adoré la formation, même si les interventions des autres assistants familiaux "ne volaient pas plus haut que le ras des pâquerettes". Ces échanges et les récits des enfants sur leurs précédents placements lui laissent un goût amer.