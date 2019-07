GRAND FORMAT. A peine 18 ans et déjà SDF : le terrible destin de milliers d'anciens enfants placés

Pour dénoncer l'arbitraire et les injustices vécues, d'anciens enfants placés ont fait le choix de monter au front. En 2014, Lyes Louffok a raconté son histoire dans un livre, Dans l'enfer des foyers (Flammarion). Il y décrivait la violence des jeunes et "la maltraitance des adultes", "sous le joug d'un Etat qui gère au pire". "Ce récit est une alerte sérieuse, un devoir de parler pour les autres", écrivait-il.

Cinq ans plus tard, devenu éducateur spécialisé et membre du Conseil national pour la protection de l'enfance, Lyes Louffok s'est imposé comme l'un des principaux porte-voix des enfants placés. Son alerte a été entendue jusqu'au sommet de l'Etat, dont il attend à présent des actes. A en croire le gouvernement, le problème sera résolu d'ici à six mois : le ministère des Solidarités et de la Santé s'est engagé à supprimer "dès 2019, les sorties sèches de la protection de l'enfance". Reste à savoir comment.

Pour Lyes Louffok, la solution est simple : il faut rendre obligatoires les contrats jeune majeur. "On doit empêcher les départements, qui ont parfois investi pendant dix-huit ans dans l'avenir d'un gamin, d'anéantir cet investissement social", soutient-il. Lui-même s'est vu privé de cet accompagnement. "J'ai eu la chance d'être dans une dernière famille d'accueil qui m'a apporté énormément d'amour et qui m'a dit que j'avais la possibilité d'y rester, même si elle n'était plus payée pour cela."

Ces derniers mois, le militant de 24 ans s'est mis à rêver d'une victoire. Avec l'association Repairs! et le collectif #LaRueà18ans, il a remué ciel et terre pour soutenir une proposition de loi de la députée LREM Brigitte Bourguignon, qui allait dans son sens. Mais il a déchanté en découvrant la version du texte adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, après des retouches du gouvernement.

Plutôt que de généraliser les contrats jeune majeur, il s'agit désormais de créer un nouveau dispositif : le contrat d'accès à l'autonomie. Chaque département devra proposer aux bénéficiaires une orientation éducative et professionnelle, l'accès à un logement ou à un hébergement, ainsi qu'un accompagnement en matière d'accès aux droits et aux soins. Une nouvelle condition est introduite : les demandeurs devront avoir été confiés à l'ASE avant 16 ans et demi.