Enfants : une nouvelle maladie mystérieuse

Une épidémie qui en cache une autre ? Alors que les plus jeunes sont relativement épargnés par le Covid-19, des enfants ont été hospitalisés depuis le début de la pandémie d'abord au Royaume-Uni, mais aussi en France, en Italie, en Espagne et en Suisse. Les petits malades ne sont pas forcément positifs au Covid-19, même si les symptômes sont assez semblables.

Les autorités sanitaires mobilisées

"C'est quelque chose que je prends évidemment très au sérieux. Je mobilise la communauté soignante, la communauté scientifique, en France et à l'international, pour avoir le maximum de données possible, pour voir s'il y a lieu de faire un lien avec le coronavirus et cette forme qui jusqu'ici n'avait été observée nulle part", a expliqué mercredi 29 avril le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur franceinfo.

