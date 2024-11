Droits des enfants : près d'un quart des enfants français déclare ne pas manger trois repas par jour selon une consultation de l'Unicef

22,8% des enfants français déclarent manger moins de trois repas par jour selon la consultation nationale des 6-18 ans 2024 de l'Unicef, publiée, mardi 19 novembre, la veille de la Journée mondiale de l'enfance. 20 000 enfants ont répondu à "une centaine de questions concernant leurs droits et leur quotidien", indique le rapport.

16,2 % des répondants sont en situation de "privation matérielle", c'est-à-dire qu'ils manquent de place, de jouets, d'une paire de chaussures ou de vêtements en bon état, par exemple. "La privation matérielle touche davantage les enfants et les adolescents vivant en famille monoparentale (22,5%) ou sans aucun parent (38,9% contre 13,8% pour les répondants vivant avec leurs deux parents)". "Il existe donc de fortes inégalités selon la situation familiale", souligne l'étude.

44,4% des enfants interrogés ne pratiquent pas d’activité sportive en dehors de l’école et 66,7% ne pratiquent pas d’activité culturelle. 15,5% des enfants et adolescents ne vont jamais chez le dentiste ou moins d’une fois tous les 3 ans. "Il est frappant de constater qu’une fois encore les enfants ou adolescents de famille monoparentale et ceux vivant sans aucun de leurs deux parents sont nettement plus défavorisés dans ce domaine", selon le rapport.

Entre 12 et 22% des participants "en déficit de protection"

La Consultation nationale des 6-18 ans montre qu’entre 12 et 22% des participants "déclarent être en déficit de protection", c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment de pouvoir compter sur leur entourage. 31,3% des répondants ont déjà subi des violences verbales de la part d’enfants ou d’adultes. Ils sont 30% à avoir déjà subi des violences physiques de la part d’autres enfants ou adolescents et 13,1% de la part d’adultes. Les enfants et adolescents qui sont en situation de privations matérielles "ont 2,7 fois plus de risque d’être confrontés à un déficit de protection", note le rapport.

Enfin, 16% des répondants à la Consultation nationale des 6-18 ans estiment que leurs droits ne sont pas respectés dans leur ville ou quartier. Parmi les enfants et adolescents qui ont participé à cette étude, ils sont 24,7% à ne jamais avoir entendu parler des droits de l’enfant.