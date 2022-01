Chine : les parents punis pour les délits commis par leurs enfants

En Chine, si leurs enfants font l'école buissonnière ou jouent à des jeux interdits, leurs parents risquent jusqu'à cinq jours de prison. Cette loi est entrée en vigueur le week-end du 1er janvier. "En vertu de cette loi, les enfants qui commettent un délit, consomment de la drogue, sèchent les cours, surfent sur Internet sur des sites interdits en Chine, comme Facebook, Twitter ou encore YouTube, les parents seront jugés responsables, complices", explique le journaliste Arnauld Miguet, correspondant en Chine pour France Télévisions, pour le 8 Heures du lundi 3 janvier.

Jeux vidéo en ligne restreints et plusieurs interdictions pour les stars

Les parents risquent donc une amende de 135 euros et jusqu'à cinq jours de prison, "assortis de cours de rééducation", précise le journaliste, qui ajoute : "Le parti donne un tour de vis sur les mœurs et sur la société. Depuis quelques mois, les jeux vidéo en ligne sont interdits aux enfants plus de trois heures par semaine." Par ailleurs, les stars qui ne correspondraient pas aux critères du parti ne peuvent plus être diffusées à la télévision et sur Internet, et les footballeurs ont l'interdiction de se faire tatouer "car c'est un mauvais exemple pour la jeunesse, selon le parti", cite Arnauld Miguet.