Bas-Rhin : des cours d’école plus vertes

Les cours d’écoles avec moins de goudron et plus de vert sont tendance. La ville de Strasbourg (Bas-Rhin) commence à relever ce défi.

Il est difficile d’imaginer qu’il y a trois mois encore, la cour d’une école strasbourgeoise (Bas-Rhin) était un grand espace vide recouvert de bitume. Depuis la rentrée, les 60 élèves de l’école maternelle Académie s’approprient leur nouvel espace de récréation. Un espace où la nature reprend ses droits et où les enfants découvrent avec leurs mains.



Des jeux de coopération

Arbustes, potager, paillage végétal sont, a priori, des détails, mais ils font la différence. "Il y a moins de bruit, les copeaux de bois, ça a tendance à l’absorber un peu. Et puis, surtout, on n'a plus ce grand espace de béton qui faisait que les enfants couraient, couraient, couraient", explique Amélia Adam, la directrice de l’établissement. Désormais, elle observe des jeux de coopération et davantage de créativité. La nouvelle cour a été imaginée par l’équipe pédagogique et la ville. Elle a nécessité des mois de travail et de réflexion.