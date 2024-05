Les "écrans" et leurs effets potentiels sur les plus jeunes inquiètent jusqu'au sommet de l'Etat. Alors qu'environ les deux tiers des 11-14 ans ont leur propre smartphone, selon une étude de Médiamétrie, des parents résistent à la pression. Comment ? Et avec quelles conséquences, positives comme négatives, sur le quotidien des enfants ?

Si vous êtes de ces parents, votre témoignage et celui de votre enfant nous intéressent pour un article, pour comprendre comment l'absence de smartphone affecte le quotidien d'un adolescent : considère-t-il que cette absence d'écran est positive et lui permet de se consacrer à d'autres activités ? Peut-il accéder aux ressources disponibles sur internet par d'autres moyens ? Se sent-il contraint ou exclu de certains groupes, comme dans la cour de récréation ?

Vous pouvez répondre aux questions dans le formulaire ci-dessous pour décrire votre situation et laisser vos coordonnées. Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes et pourront donner lieu à une prise de contact directe. Votre autorisation et l'accord de votre enfant sont indispensables avant toute discussion avec lui et toute publication. Les témoignages pourront être anonymes.