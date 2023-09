Vrai ou faux  Le discours d’un Tiktokeur sur l’école peut-il impacter les jeunes ?

Durée de la vidéo : 2 min

Sur Tik Tok, un influenceur suivi par des centaines de milliers de personnes poste des vidéos sur les réseaux sociaux avec un discours négatif sur l’école. Cela peut-il avoir un impact sur les jeunes ?

Il est suivi par des centaines de milliers d’abonnés sur Tik Tok et pour être sûr de toucher un maximum de personnes, il a même multiplié les comptes. Par exemple, un de ses comptes sur l'entrepreneuriat donne des conseils pour monter sa propre entreprise. Un autre compte sur les médias est intitulé : "Ne laissez pas les médias vous lavez le cerveau". Mais son cheval de bataille, c’est surtout l’école. "Ce système scolaire est là pour créer de l’échec", dit-il dans une de ses vidéos. Le système éducatif serait donc nocif, malsain, une école dans laquelle on n'apprend rien.

Certains élèves pensent que le bac ne sert à rien

De nombreux jeunes semblent apprécier ses propos, comme on peut le voir dans les commentaires laissés en dessous des publications : "Voilà pourquoi je veux arrêter les cours, parce que je sais que je vais rater ma vie". Les jeunes se sentent compris et écoutés par l’influenceur. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, a plusieurs fois discuté avec des élèves qui suivent le tiktokeur sur les réseaux. "Parfois, on est face à cette difficulté, ils nous disent ‘Oui mais c’est un adulte qui nous a dit qu’il ne fallait pas travailler et que le bac ça ne servait à rien’ (...), adulte contre adulte, ils vont finir par prendre la parole qui leur plaît le plus", explique-t-elle. Contacté pour une interview, l’influenceur n’a pas souhaité répondre.