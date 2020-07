VIDEO. Rentrée scolaire : Jean-Michel Blanquer envisage une prime pour équiper élèves et enseignants en matériel informatique

"La question d'une prime pour les équipements informatiques est sur la table", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer, invité de France Inter lundi 27 juillet. Cette aide sera expérimentée dans plusieurs départements à la rentrée.

Le montant de cette prime est "en discussion", a expliqué Jean-Michel Blanquer, qui assure avoir parlé de cette mesure avec les organisations syndicales ces derniers temps. "Le fait que nous allions vers un équipement systématique de chaque élève et chaque professeur est notre objectif", a déclaré le ministre.

Il a également indiqué qu'une "formation à l'enseignement à distance va se généraliser" et assure que "la France est un des pays qui a le mieux réussi l'enseignement à distance" pendant le confinement. "75 % des parents disent qu'ils ont trouvé que ça c'est bien passé pour l'enseignement à distance", a affirmé Jean-Michel Blanquer.

De l'aide personnalisée contre le décrochage scolaire

"Nous allons mettre le paquet en heures supplémentaires pour que le niveau soit atteint", a également promis le ministre de l'Éducation nationale. Une aide personnalisée sera mise en place à la rentrée scolaire "de façon à consolider les fondamentaux en français et en mathématiques".

Pour rattraper le retard pris dans le programme scolaire pendant le confinement, l'Éducation nationale mise notamment sur l'aide personnalisée "pour laquelle on dégage plusieurs centaines de milliers d'heures supplémentaires notamment pour les mois de septembre et octobre", a précisé Jean-Michel Blanquer.

.@jmblanquer détaille son plan pour rattraper une année scolaire compliquée, avec notamment une "évaluation systématique en début d'année" pour CP, CE1, 6e : "L'objectif n'est pas de baisser les exigences, mais de lisser davantage les choses" #le69inter pic.twitter.com/fjQ3YCwqfw — France Inter (@franceinter) July 27, 2020

Le plan promis par le ministre pour lutter contre le décrochage scolaire, et qu'il avait décrit comme "ultra volontariste", comprendra des évaluations de début d'année. Elles seront "systématiques pour certaines classes comme le CP, le CE1, et la classe de sixième en particulier". Des stages de réussite scolaire sont également proposés la dernière semaine du mois d'août, "notamment pour les élèves de CM2 dont on sait qu'ils ont pu être fragilisés par la crise", a expliqué le ministre.

Jean-Michel Blanquer rappelle que son objectif "est de rehausser le niveau général" et qu'il ne souhaite pas alléger le programme scolaire de l'année à venir. "L'objectif n'est pas de baisser les exigences, mais de lisser davantage les choses pour qu'on puisse, en début d'année scolaire, réviser des points qui relèvent de l'année précédente."