VIDEO. L'interdiction des portables dans les collèges fera "l'objet d'un article législatif prochainement", annonce Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a expliqué lundi 5 mars sur France Inter qu'il souhaitait passer par la loi pour faire appliquer l'interdiction du téléphone portable dans les collèges à partir de la rentrée prochaine.

Interdiction de "différentes façons"

"Les téléphones portables seront interdits à partir de septembre prochain dans les collèges, a rappelé Jean-Michel Blanquer, ce sera l'objet d'un article législatif prochainement." Le texte sera examiné "au cours des prochaines semaines." La "réalité effective" de l'interdiction sera "pour la rentrée prochaine."

Le ministre de l'Education a aussi précisé que "cette interdiction pourra se réaliser de différentes façons : de la plus souple à la plus dure." La plus dure, "qui existe parfois dans certains établissements", consiste à "interdire tout simplement" au collégien de venir avec son téléphone portable. Cela implique que l'établissement puisse "confisquer le téléphone." La seconde, plus souple, consisterait à obliger le collégien "à enfermer le téléphone, par exemple dans un petit sac spécifique dans son cartable."