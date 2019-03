Un professeur kényan sacré meilleur enseignant du monde

Peter Tabichi, professeur de mathématiques et de physique, consacre 80% de son salaire mensuel à aider les élèves les plus défavorisés.

Un enseignant kényan a été récompensé pour son dévouement et sacré meilleur professeur du monde, un prix doté d'un million de dollars qui lui a été remis dimanche 24 mars à Dubaï. "Je suis ici uniquement grâce à ce qu'ont accompli mes élèves", a déclaré Peter Tabichi, professeur de mathématiques et de physique, en recevant son prix. "Ce prix leur donne une chance. Il dit au monde qu'ils peuvent tout faire".

Congratulations to @PeterTabichi, the 2019 Global Teacher Prize Winner! #TeacherPrize pic.twitter.com/bH7w5yX18Y — Global Teacher Prize (@TeacherPrize) 24 mars 2019

Dévouement

Selon un communiqué des organisateurs, l'enseignant kényan de 36 ans consacre 80% de son salaire mensuel à aider les plus défavorisés. "Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves a permis à son école, dans une zone rurale reculée et avec peu de ressources, de remporter le prix de la meilleure école aux concours nationaux interscolaires de sciences", ajoute le texte. Un message vidéo du président du Kenya Uhuru Kenyatta félicitant le lauréat a été diffusé lors de la cérémonie. "Votre histoire est celle de l'Afrique, un jeune continent plein de talent", a dit le président kényan.