Un million de contrats d'apprentissage d'ici 2027 : la ministre Carole Grandjean reste "optimiste" malgré un tassement en 2022

Emmanuel Macron avait annoncé vouloir atteindre le million d'apprentis d'ici à 2027. Carole Grandjean, ministre déléguée auprès du ministre du Travail, se dit "optimiste" : "On est à plus de 14% par rapport à l'an passé", souligne-t-elle.

Carole Grandjean, ministre déléguée auprès du ministre du Travail, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, s’est dite ce vendredi "optimiste" d'atteindre l'objectif d'Emmanuel Macron d'un million d’apprentis d'ici la fin du quinquennat, en 2027, alors que les chiffres des contrats d’apprentissage en 2022 sont en hausse de 14 %.

"On est optimiste parce qu’on a déjà multiplié presque par trois le nombre d'apprentis en cinq ans. On est à plus de 14% par rapport à l'an passé, plus de 100 000 apprentis en 2022 par rapport à 2021", a-t-elle expliqué.

La ministre se réjouit de la progression de l’apprentissage : "C'est une vraie réussite. On voit que le changement d'image de l'apprentissage joue maintenant pleinement son rôle et qu'on développe l'apprentissage sur tous les secteurs d'activité. C'est intéressant de voir à quel point ce développement est massif sur tout le territoire français", a-t-elle analysé.

L'aide à l'embauche d'un apprenti maintenue jusqu'en 2027

Avec une progression de 14%, on observe toutefois un tassement en 2022 par rapport à 2020 et 2021. C’est lié à "la maturité de certains secteurs d'activité comme l'industrie, le monde agricole, le BTP, qui ont une moindre croissance, dans la mesure où vous avez déjà une culture de l’apprentissage", a justifié la ministre. Carole Grandjean loue l’importance d’orienter les jeunes vers l’apprentissage : "On voit les très fort taux d'insertion professionnelle à l'issue de cette modalité d’apprentissage. 65% en moyenne mais jusqu'à 70-75% selon des secteurs d'activité. On voit à quel point l'effet emploi par l'apprentissage est très fort", a-t-elle souligné.

La ministre a confirmé l’engament d’Emmanuel Macron de maintenir durant le quinquennat les 6 000 euros d'aides à toute entreprise qui recrute un apprenti : "C’est une mesure simple, unique pour toutes les entreprises, pour tous les niveaux de diplôme, pour tous les âges. Les entreprises savent que pendant quelques années, elles peuvent compter sur cette aide lisible", a-t-elle affirmé.