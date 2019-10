Suicide dans une maternelle à Pantin : Jean-Michel Blanquer annonce la création d'un "comité de suivi" sur les conditions de travail des directeurs d'école

Dans une lettre envoyée aux vingt-cinq directeurs d'école de Pantin et à son syndicat, Christine Renon exprimait un épuisement professionnel et dénonçait des conditions de travail de plus en plus difficiles.

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, le 10 septembre 2019 à l'Assemblée nationale. (ERIC FEFERBERG / AFP)