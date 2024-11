Sport scolaire : les administrateurs de l'UNSS réclament le remplacement des dirigeants actuels, accusés d'avoir provoqué une "crise financière"

Les administrateurs de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) exigent que soient prises "les décisions qui s'imposent, en remplaçant très rapidement l'équipe de direction actuelle qui met en péril" leur fédération, écrivent-ils dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Education nationale, au ministre des Sports et au Premier ministre. Dans ce courrier daté de mercredi 6 novembre, ils demandent également "une enquête approfondie sur la politique et le mode de management".

Ils font référence aux "révélations de l'enquête récente du journal L'Equipe", qui fait notamment état de "dépenses luxueuses" et "conflits d'intérêts" au sein de l'UNSS. Les administrateurs estiment ainsi que "depuis 2022, [l'UNSS] traverse une crise financière qui ne fait que s'aggraver". "Les charges de fonctionnement de la structure ont largement augmenté avec par exemple une augmentation des rémunérations de 13,4% pour les trois plus haut·es dirigeant·es", expliquent-ils notamment.

Le directeur de l'UNSS est "droit dans ses bottes"

Le ministère de l'Education nationale a déclaré à l'AFP avoir lancé une enquête administrative sur l'UNSS. Contacté par l'AFP, le directeur de l'UNSS, l'ex-champion de handball Olivier Girault, a déclaré avoir été interrogé "pendant deux heures" jeudi dans le cadre de cette enquête. "J'ai expliqué ce que je tentais de mettre en place pour le sport scolaire (...) Certains de mes positionnements ne plaisent pas. Il y a des inimitiés dans ce milieu. Mais je suis droit dans mes bottes", a-t-il ajouté. "Plutôt que de parler du conseil d'administration, on devrait se pencher sur tous les licenciés qui sont arrivés depuis les Jeux olympiques", a-t-il préféré souligner.

Placée sous la tutelle du ministre de l'Education nationale, l'UNSS est la principale fédération du sport scolaire, qui œuvre dans le second degré (collèges et lycées). Elle fédère les plus de 9 000 associations sportives créées dans chaque établissement du second degré, animées par les professeurs d'éducation physique et sportive. Quelque 1,2 million d'élèves y sont licenciés.