"Si elles ont réussi, alors on peut clairement réussir" : des stages en école d'ingénieur réservés aux lycéennes

Alors que les vacances de la Toussaint viennent de débuter, une quarantaine de lycéennes en ont profité pour effectuer en stage à l'Efrei, une école d'ingénieur de Villejuif (Val-de-Marne) mardi 22 et mercredi 23 octobre. Le but est de cette opération, organisée en partenariat avec des grandes entreprises (Deezer, LVMH, TF1 ou Safran), est de sensibiliser les adolescentes aux métiers de l’informatique, un secteur encore très masculin.

"Ça donne envie de continuer"

Mardi matin, les 45 lycéennes présentes, originaires principalement d’Ile-de-France, ont donc pu suivre un atelier de codage informatique, pour rentrer dans les coulisses d'une page web. "Ça nous permet de voir le métier en tant que tel, de vraiment toucher aux trucs que l'on ne voit pas forcément au lycée", explique l'une d'elles.

Des développeuses et des programmatrices sont là pour échanger avec elles. L'une des lycéennes apprécie "les témoignages de femmes qui travaillent déjà dans ce domaine-là", et qui lui "donnent une vision de ce que l'on pourrait être plus tard". "Ça donne envie de continuer, et de se dire que finalement, on n'est pas toutes seules. Si d'autres ont réussi, alors on peut clairement réussir. S'il n'y avait que des hommes, ce ne serait pas forcément pareil, alors que là il y a de la solidarité féminine", d'après sa voisine d'atelier.

24% de femmes en école d'ingénieur

Dans le secteur des nouvelles technologies, c’est un défi de recruter des femmes, il faut donc s’y prendre en amont. "Aujourd'hui, on a beaucoup progressé, mais on se heurte au marché de l'emploi, aux étudiants qui sortent des écoles d'ingénieur", explique Maële Pérennès, responsable du développement des ressources humaines chez Deezer. Le taux de femmes en école d'ingénieur est de 24%, d'après l'Observatoire des ingénieures. Or, "on est à 24% de femmes dans nos équipes. Donc on commence à être assez limités pour améliorer la mixité de nos équipes", poursuit-elle.

C’est la deuxième année que l’Efrei organise ce programme à destination des lycéennes. Tous les acteurs constatent que les choses avancent très lentement et que les métiers technologiques restent un secteur encore largement masculin. Mais la responsable de l’événement, Léa Philibert, veut voir le verre à moitié plein. "Ça va se jouer sur le long terme, mais on peut constater des effets de l'événement sur des jeunes lycéennes, puisqu'une douzaine ont intégré l'Efrei depuis l'évènement. Donc, petit à petit, on y arrive", note-t-elle.

Reste à savoir si ce type d’événement ne s’adresse pas en majorité à un public averti, aux vocations déjà déterminées, qui aurait de toute façon rejoint ce secteur d’activité.