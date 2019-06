Les clichés illustrant le SNU, tout juste lancé par le gouvernement, sont bien des photos de stock. Le cabinet du secrétaire d'Etat en charge du projet explique qu'il ne disposait pas encore de photos de jeunes volontaires.

Un adolescent en pantalon bleu marine et tee-shirt blanc regarde l'objectif, tout sourire. Les mains gantées de jaune, il ramasse avec d'autres des détritus qui jonchent une pelouse. Sacs sur le dos, une jeune femme et un jeune homme courent sur une piste sablonneuse dans un paysage escarpé. Ces deux photos illustrent le site internet du tout nouveau Service national universel.

Comme l'a repéré le journaliste Mickaël Correia sur son compte Twitter, mardi 18 juin, les deux clichés ne représentent pas des adolescents volontaires participant à l'expérimentation du SNU, lancé par le gouvernement dimanche dernier. Ces clichés sont en réalité tirées de banques d'images.

Capture d'écran de la bannière illustrant le site internet du Service national universel le 19 juin 2019. (SERVICE NATIONAL UNIVERSEL / JEUNES.GOUV.FR / MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

La première peut être achetée pour neuf euros sur le site iStock de l'agence Getty Images. Les mots-clés associés à la photo indiquent qu'elle a été prise en Ukraine.

Capture d'écran d'une page de la banque d'images iStock. (ISTOCK)

La seconde image est disponible sur Shutterstock. Elle illustre un trail dans le Grand Canyon, aux Etats-Unis.

Capture d'écran d'une page de la banque d'images Shutterstock. (SHUTTERSTOCK)

"Pas encore d'images de jeunes en tenue du SNU "

Contacté par franceinfo, le cabinet de Gabriel Attal, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale en charge du projet, explique les raisons de ce choix d'illustration. "L'expérimentation n'avait pas encore commencé quand le site a été créé. On n'avait pas encore d'images de jeunes en tenue du SNU et en action. Il fallait bien qu'on trouve une image, plaident les services du secrétaire d'Etat. On va sûrement la changer très rapidement. On commence à avoir pas mal de photos."

Le cabinet de Gabriel Attal fait cependant remarquer que les deux photos de stock représentent des activités réellement proposées aux jeunes volontaires du SNU : les éco-gestes et les courses d'orientation.