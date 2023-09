Mathématiques : une note de l'Education nationale s'inquiète du niveau des élèves à leur entrée en sixième

Dans cette discipline, la France occupe la dernière place en Europe. "A l’entrée en sixième, la plupart des élèves ignorent le sens des fractions les plus simples", assure le Conseil scientifique de l'Education nationale.

Temps de lecture : 1 min

"Combien y a-t-il de quarts d’heures dans ¾ d’heure ?" A cette question, seule la moitié des élèves entrant en sixième trouve la bonne réponse à la question, s'alarme une note du Conseil scientifique de l'Education nationale (CSEN) publiée mercredi 20 septembre. "A l’entrée en sixième, la plupart des élèves ignorent le sens des fractions les plus simples", s'inquiète le Conseil, présidé par le neuroscientifique Stanislas Dehaene.

Dans le détail, "les élèves font des erreurs révélatrices d’une méconnaissance du sens des symboles qu’ils manipulent. Ainsi, ils confondent 1/2 avec 1,2 (confusion entre fractions et décimaux), avec 2/1 ou encore avec 2,1 (mécompréhension de l’ordre dans lequel se lit une fraction)", révèle la note. Les élèves se trompent également dans les calculs avec les nombres décimaux. "Beaucoup d’élèves pensent que 0,8 + 1 fait 0,9 (méconnaissance de la notation décimale et du rôle de la virgule) ou encore que 0,9 + 1 fait 1 !", précise le Conseil.

Des pistes existent pour améliorer le niveau

Tous les milieux sont concernés par ce déficit de compréhension. "Même les élèves qui fréquentent des écoles considérées comme les plus favorisées, avec un indicateur de position sociale dans les 10% les plus élevés, font près de 70% d’erreurs", ajoute la note. "Pour bon nombre d’élèves, les nombres décimaux et surtout les fractions n’ont aucun sens", résume la note. L'inquiétude est d'autant plus grande qu'"aucune évolution positive n’est détectée depuis trois ans".

Pour essayer de rehausser le niveau, le Conseil scientifique propose plusieurs solutions. Introduire les concepts mathématiques plus tôt, "de façon progressive et intuitive", alors qu'actuellement, c'est au CM1 et au CM2 que les décimaux et les fractions commencent à être enseignés. Le Conseil propose aussi de "manipuler des ensembles concrets d’objets", de "composer et décomposer des formes géométriques", de "mesurer" des objets de différentes longueurs, car "jamais un élève ne se tromperait sur la position d’un demi-centimètre s’il les utilisait régulièrement". Enfin, il conseille d'utiliser "la métaphore de la ligne numérique" et celle "des nombres comme des barres" pour symboliser les fractions.