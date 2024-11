Brevet obligatoire pour entrer au lycée, poursuite des groupes de besoin : la ministre de l'Éducation nationale révèle l'"Acte 2 du choc des savoirs"

Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, veut notamment rendre l'obtention du brevet obligatoire pour le passage au lycée, à partir de la session 2027. Des conseillers principaux d'éducation et des centaines d'AED (assistants d'éducation), vont aussi être recrutés, en plus, dans les collèges les plus sensibles, dès janvier prochain.

La ministre de l'Éducation nationale annonce plusieurs nouveautés pour les collèges et les lycées mardi 12 novembre, selon les informations de franceinfo. Cet "Acte 2 du choc des savoirs", lancé par Anne Genetet, intervient un an après les premières annonces faites par Gabriel Attal lorsqu'il était alors ministre de l'Éducation nationale.

La poursuite des groupes de niveaux au collège

Parmi les annonces, le fait que les groupes de besoin au collège vont continuer sur le même modèle en 6ᵉ et en 5ᵉ l'année prochaine. Le dispositif avait été mis en place à la rentrée 2024 pour sortir les élèves de leur classe et les répartir en fonction de leurs compétences en maths et en français. En revanche, il n'y aura pas d'extension en entier pour les 4ᵉ et les 3ᵉ comme prévu au départ. Ces élèves seront répartis par groupes uniquement une heure par semaine, en alternance, une fois pour le français et la semaine suivante pour les maths.

Concernant le nombre de professeurs nécessaires pour pouvoir encadrer ces petits groupes d'élèves en difficulté, l'entourage d'Anne Genetet estime qu'il en faut environ un millier. L'enveloppe supplémentaire n'est toutefois pas garantie à ce stade, rappelle l'entourage de la ministre, qui renvoie au débat budgétaire, en cours à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Le brevet obligatoire pour passer au lycée

Autre annonce, cette fois concernant le brevet. À partir de la session 2027, l'examen va devenir un passage obligé pour entrer au lycée. Cela concernera donc les élèves qui sont actuellement en 5ᵉ. Ceux qui n'obtiendront pas le brevet pourront soit partir en CAP, soit rejoindre une classe prépa-seconde. Ce dispositif, expérimenté depuis septembre, est une sorte de passerelle entre la classe de 3ᵉ et la seconde. L'an dernier, 14% des candidats ont échoué au brevet.

Enfin, pour le bac, une épreuve anticipée de maths est désormais créée, comme cela existe aujourd'hui pour le français. Cette épreuve sera passée à la fin de la classe de première, à partir de juin 2026, et comptera pour le bac 2027. Pour le moment, ni son coefficient, ni son programme ne sont connus. Les élèves qui ont gardé la spécialité maths, en terminale, passeront donc une deuxième épreuve l'année d'après, au même titre que toutes les autres épreuves de spécialité. Enfin, 150 conseillers principaux d'éducation et 600 surveillants, les AED (assistants d'éducation), vont être recrutés, en plus, dans les collèges les plus sensibles, dès janvier prochain.