Éducation : la maternelle à la forêt

Peu importe le temps ou la température, les élèves de maternelle d'une école charentaise passent la matinée à faire des activités en forêt, pendant toute l'année scolaire. Les enfants semblent téméraires et conquis par ces excursions qui leur font découvrir la pleine nature. "Il se passe plein de choses sur le chemin, on va s'arrêter parce qu'on a vu une coulée, on va se demander quel animal peut passer par là, ou un champignon. On va regarder s'il a des lamelles ou de la mousse", explique Marie-Line Bonneau, l'une des éducatrices.



Les parents conquis par la pédagogie en plein air

Dans cette école particulière hors-contrat, la pédagogie est basée sur le rapport à la nature. Pour cette journée, les enfants doivent ramasser des feuilles d'automne pour fabriquer un herbier. Après cette activité vient l'heure du repas, qui s'accompagne de quelques règles : "On prend le temps d'apprendre à s'habiller, à prendre son repas tout seul. Ils sont autonomes sur leurs repas qu'ils sortent de leurs sacs à dos, ils gèrent leurs affaires", déclare l'éducatrice. Pour la directrice de l'établissement, la pédagogie du plein-air apporte l'essentiel aux enfants, à savoir la curiosité et la gestion de son énergie, et les parents sont conquis.