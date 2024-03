Reportage "Un jour, ce sera à nous de nous occuper de notre famille" : on a assisté à un cours d'éducation financière au collège

Comment gérer un budget ? Qu’est-ce qu’un crédit ? Que signifie épargner ? Autant de questions abordées dans un module d’éducation financière, réalisé courant mars dans les collèges. Les élèves de 4e sont invités à valider leur "passeport Educfi", dans le cadre de la semaine de l'éducation financière, qui se tient depuis le lundi 18 mars et jusqu’au vendredi 22 mars. Testée depuis 2019 auprès de quelques établissements, cette sensibilisation s’est peu à peu élargie et est censée être généralisée pour la première fois cette année aux 750 000 élèves de 4e partout en France.

À Hellemmes, tout près de Lille, lundi 18 mars, c'était la toute première heure d'éducation financière pour ces collégiens de 13 ans. Ils sont interrogés sur "qu'est-ce qu'un budget ?". "C'est ce qu'on peut se permettre de dépenser", répond une élève. Dans ce collège, deux professeurs de mathématiques mènent ce module depuis trois ans. Ils ont été formés à cette spécialité budgétaire et financière auprès de la Banque de France, qui a conçu le dispositif.

Des élèves de 4e assistent à un cours d'éducation financière dans un collège de Hellemmes, près de Lille. (NOEMIE BONNIN)

Dans ce module, les mathématiques ne sont jamais très loin. "On a traité les nombres relatifs, rappelle un professeur, quand le signe d'un nombre relatif est positif, il est supérieur à zéro." Les élèves participent, et les interventions sont même parfois étonnantes. Quand on demande aux élèves comment ils gagnent un peu d'argent pour eux, l'un d'eux répond : "Moi, je fais de la cryptomonnaie". "J'ai commencé à m'intéresser à l'or parce que j'ai vu que son taux, soit il augmentait, soit il baissait, dit un autre. Donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant de l'acheter quand le taux serait bas et de pouvoir le revendre quand il serait beaucoup plus haut..."

Est-ce à l'école de parler d'argent ?

Le "Passeport Educfi" ne fait toutefois pas consensus auprès des enseignants. Certains craignent une approche moralisante qui décrirait les bons et les mauvais comportements, en dehors de tout contexte de revenus ou d’inégalités sociales. Mais dans cette classe d'Hellemmes, les jeunes se sentent plutôt intéressés par ces questions de vie courante. "C'est bien d'apprendre ça au collège parce que c'est mieux expliqué par un prof qui a l'habitude d'expliquer des choses que par sa famille", assure une élève. "Ça peut être moitié-moitié, nuance une autre. Je pense qu'on peut en parler en famille comme on peut en parler à l'école." "Un jour, ce sera à nous de nous occuper de notre famille et il faut s'y préparer", assure encore un autre collégien.

"Je trouve que c'est intéressant parce que ça peut nous aider pour la vie future." une élève de 4e à franceinfo

Des élèves habituellement très en retrait pendant les cours de maths classiques, se révèlent pendant le module, note l'enseignant : "Dès qu'on parle d'argent, les ados sont tout de suite intéressés. Je suis surpris qu'aujourd'hui certains qui ont des résultats très faibles aient pris la parole beaucoup plus que d'habitude."

Pour lui, ce n'est pas qu'à l'école d'apprendre aux jeunes à gérer l'argent mais c'est important : "C'est vrai qu'on peut en parler puisqu'on est censé former des futurs citoyens de demain. Mon seul souci est que cela prend du temps et que le programme est chargé. Il faudrait donner des moyens supplémentaires", milite le professeur de mathématiques. À la fin des deux ou trois heures de cette sensibilisation, un quiz est proposé aux élèves pour tenter de décrocher leur fameux "passeport Educfi".