Reportage A Stains, au lycée Maurice-Utrillo, des enseignants font grève contre l'interdiction de l'abaya et le manque de moyens

Dans cet établissement de Seine-Saint-Denis, les enseignants entendent protester contre "la politique islamophobe du gouvernement".

Le bitume chauffe et les esprits s'échauffent gentiment. "Vous avez raison les filles, c'est qu'une robe longue !" lance un quinquagénaire en chasuble orange en train d'entretenir la voirie sous 30°C. De passage à Stains, Lamia, Kany et Danielle sont scolarisées en seconde dans la ville voisine de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Elles viennent de sortir de cours et en face d'elles, devant le lycée Maurice-Utrillo, une mobilisation est en cours, mercredi 6 septembre, contre l'interdiction du port de l'abaya et le manque de personnel. "Nous aussi, on aimerait que nos profs se mettent en grève", jalouse Lamia. "La liberté, c'est aussi s'habiller comme on le souhaite", complète Kany. Sur le côté, on aperçoit ce collage sur un mur bleu : "Comparer des lycéennes à des terroristes, c'est non !"

Un collage contre l'interdiction du port de l'abaya, en marge du lycée Maurice Utrillo à Stains (93), le 6 septembre 2023. (LUCIE BEAUGE / FRANCEINFO)

Un slogan qui résonne avec les récentes déclarations d'Emmanuel Macron. Interrogé par le youtubeur Hugo Décrypte, le président a en effet évoqué lundi les attentats terroristes et l'assassinat de Samuel Paty pour justifier la décision du gouvernement d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires. Près de 300 élèves se sont présentées avec ce vêtement devant leur établissement scolaire le jour de la rentrée et 67 d'entre elles ont refusé de la retirer, selon des chiffres communiqués mardi par le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal.

Au lycée Maurice-Utrillo, cette interdiction ne passe pas. Au moins la moitié des enseignants de cet établissement sont en grève reconductible à compter de mercredi, entre autres, car ils refusent de "stigmatiser" les élèves qui portent une abaya ou un qamis, son équivalent masculin. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ils expliquent se "désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement". Devant un buffet de tomates cerises et de sodas, ces profs se succèdent pour prendre la parole. "Les jeunesses populaires ne sont jamais écoutées ni accompagnées mais sont, une nouvelle fois, suspectées de défier la République", déplore l'un d'eux au micro.

"J'ai beaucoup d'amies qui portent l'abaya"

En marge de la foule, Momtahina et Laura, 16 ans, soutiennent le mouvement. "J'ai l'impression que les musulmans sont encore visés", regrette la première en jean baggy. "C'est juste un habit, ça n'a rien de religieux", assure la deuxième avec un chignon relevé. Vêtement religieux ou effet de mode ? Le Conseil d'Etat s'est justement penché mardi après-midi sur son interdiction, contestée par l'association Action droits des musulmans (ADM) qui dénonce une "discrimination" raciale et sexiste. Sa décision sera rendue "sous 48 heures", a précisé le juge des référés à l'issue de l'audience.

En attendant, Benoît Del Torchio, professeur de SVT, baigne dans l'incompréhension. "Même moi, je ne sais pas ce que c'est l'abaya par rapport à une autre robe", estime-t-il.

"On n'a pas à dire aux élèves comment ils doivent s'habiller." Benoît Del Torchio, professeur de SVT au lycée Maurice-Utrillo à franceinfo

Sa collègue, qui souhaite rester anonyme, ne veut pas "se transformer en police du vêtement", une crainte qui ressort régulièrement de la bouche des professeurs ces derniers jours. Assises sur un banc, Maylis et Yacine, toutes deux en terminale, sont "fières" du combat mené par leurs enseignants. "Un jour, on se dira qu'on y était, qu'on y a participé", anticipe Maylis. Pour son amie, "les lycéens n'ont pas été suffisamment interrogés" sur ce qu'ils pensent de l'abaya et du qamis à l'école, alors qu'ils sont les premiers concernés.

"On ne se laisse pas faire, bien que l'on soit un lycée de banlieue. On a le droit à une voix, nous aussi." Maylis, élève au lycée Maurice-Utrillo à franceinfo

Non loin de là, une bande de garçons observent, perplexes, la horde de journalistes sur le parvis de leur lycée. Ils hésitent à témoigner. Puis l'un d'eux se lance. "J'ai beaucoup d'amies qui portent l'abaya. Je les soutiens parce que c'est une tenue non religieuse, qui a été interdite pour des raisons religieuses", résume Aboubakar*, 17 ans, les mains dans les poches de son survêtement. Alors que les revendications des professeurs concernent aussi la pénurie de personnel dans l'établissement, il déplore l'absence de professeur principal dans sa classe. "A qui on doit s'adresser pour parler du bac et de Parcoursup ?" s'interroge le jeune homme.

"On devrait régler des choses plus importantes"

Pour l'équipe enseignante, la "polémique" sur l'abaya vise en effet à "cacher les attaques qui sont faites contre le système public d'éducation, en particulier la baisse drastique de moyens". A la manière d'une liste de fournitures scolaires, ils énumèrent le manque de personnels au lycée Maurice-Utrillo : un CPE en moins (trois contre quatre l'année passée), une réduction du nombre d'assistants d'éducation, un demi-poste de technicien de laboratoire non pourvu depuis plus d'un an... "Avec la réforme du bac, il est très compliqué d'avoir un prof principal dans chaque classe. Il en manquait cinq le jour de la pré-rentrée", ajoute une professeure. Elle soutient que "la grève continuera" jusqu'à que les moyens seront mis sur la table.

Depuis l'année dernière, il n'y a également aucune infirmière au lycée Maurice-Utrillo. "Quand je ne me sentais pas bien, je n'avais aucun endroit où aller et on devait venir me chercher", rapporte Laura. Même pour un mal de tête, elle n'a pas eu droit à du paracétamol. Parmi les lycéens interrogés par franceinfo, il y a ceux qui n'ont pas eu de prof d'anglais pendant plusieurs semaines, quand cela a été le prof de français pour d'autres. "On devrait régler des choses plus importantes" qu'interdire le port de l'abaya, regrette une élève. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué, pour l'heure, par le ministère de l'Education nationale sur le manque de personnels. Mais les premiers retours sur le terrain mettent en lumière des trous un peu partout en France.

* Le prénom a été modifié.