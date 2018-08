Rentrée scolaire : les enseignants "bienvenus" en Seine-Saint-Denis où des facilités de logement sont offertes aux petits nouveaux

Les enseignants font leur rentrée vendredi avec un dispositif particulier mis en place en Seine-Saint-Denis pour les accueillir et surtout les ancrer dans le département.

Quelque 881 400 enseignants font leur rentrée scolaire vendredi 31 août. Pour une partie des nouveaux professeurs de Seine-Saint-Denis, le conseil départemental a prévu un accueil particulier, en leur réservant quelques appartements, au sein même d'établissements scolaires.

Moins de "stress" pour le saut dans l'inconnu

Léa, arrivée d'Avignon il y a quelques jours, est encore en plein emménagement. Cette professeure d'anglais de 24 ans va faire sa première rentrée scolaire en tant que titulaire, à Montfermeil. Pour la jeune Vauclusienne, l'installation dans l'inconnu est adoucie par la mise à disposition d'un logement, grand et peu onéreux : 60 mètres carrés pour 500 euros de loyer. Elle habitera à proximité de son lieu de travail, à Gagny, une commune voisine, dans le périmètre d'un collège.

Ma rentrée sera plus sereine que si j’avais dû d’abord débourser beaucoup plus d’argent, avec les frais d’agence et de caution.Léa, professeure d'anglaisà franceinfo

L'offre qui lui a été faite simplifie l'atterrissage à bien des égards. "Quand on est affecté dans un établissement et une région qu’on ne connaît pas, avec des réalités sociales qui peuvent être difficiles et qu’on ne connaît pas non plus, la recherche d’un logement participe énormément au stress", explique Léa.

Un accueil travaillé pour stabiliser les équipes pédagogiques

En Seine-Saint-Denis, 20% des enseignants ont moins de trente ans et la moitié d'entre eux restent moins de deux ans dans le département. "Quand ils sont à la fois jeunes, originaires de province avec leur famille restée en province, et en particulier parce que le logement est rare, ils essaient de repartir dès qu’ils en ont l’occasion", constate Stéphane Troussel, président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le dispositif qu'il a mis en place est censé les convaincre de s'installer plus durablement. "Nous voulons dire aux enseignants 'Vous êtes les bienvenus en Seine-Saint-Denis, on a besoin de vous'", lance l'élu, qui met en avant les bienfaits pour l'enseignement.

La stabilité des équipes pédagogiques, c’est la meilleure manière d’avoir des projets de longue durée, des profs qui s’engagent.Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denisà franceinfo

Ainsi, 22 logements sont mis à disposition des enseignants tout juste arrivés. Ce coup de pouce sera-t-il suffisant pour les ancrer en Seine-Saint-Denis ? "Aucune idée", répond Léa qui préfère ne pas se projeter...