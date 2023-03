Précarité des étudiants : une revalorisation de 37 euros par mois pour l'ensemble des étudiants boursiers

Des bourses revalorisées et étendues aux étudiants des "classes moyennes" parmi les mesures annoncées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau.

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau a dévoilé mercredi 29 mars les premières mesures de la réforme des bourses pour les étudiants qui seront appliquées dès la rentrée de septembre 2023.

L'une des premières annonces concerne la revalorisation de l'aide pour les 700 000 étudiants boursiers, correspondant à une augmentation pour tous les échelons de 37 euros par mois. Par ailleurs, l'une des mesures cible les étudiants issus des "classes moyennes". Ainsi, 35 000 nouveaux étudiants vont pouvoir devenir boursiers, selon le ministère, qui donne l'exemple d'un enfant de deux employés qui touchent 1 801 euros nets chacun et qui sera éligible au premier échelon. Ces nouveaux entrants vont toucher une aide de 145 euros par mois, sur dix mois.

500 millions d'euros débloqués

En outre, un étudiant boursier sur cinq va basculer à un échelon supérieur. Cela représente pour cette population une augmentation de leur montant de bourse compris entre 66 euros par mois à 127 euros par mois. Une enveloppe de 500 millions d'euros a été débloquée pour ce premier volet de mesures. Les concertations vont se poursuivre jusqu'à l'été pour une réforme structurelle du système des bourses étudiantes, indique le ministère.

Cette réforme s’inscrit dans la feuille de route gouvernementale du Conseil national de la Refondation (CNR) pour la jeunesse, piloté par la Première ministre dans le cadre des "Rencontres jeunesse de Matignon". À l'été 2022, le gouvernement avait déjà annoncé la revalorisation des bourses sur critères sociaux de 4% et des aides au logement (APL) de 3,5%. Aussi, l'exécutif avait prolongé le titre-restaurant universitaire à un euro pour les étudiants les plus précaires, d'ores et déjà acté pour l'année universitaire 2023-2024.