DIRECT. Rentrée scolaire : instruction obligatoire à 3 ans, réforme du lycée... Suivez la conférence de presse de Jean-Michel Blanquer

Ce qu'il faut savoir

Le ministre de l'Education fait sa rentrée. Jean-Michel Blanquer va réaffirmer, mardi 27 août, lors d'une conférence de presse, qui débute à 9 heures, la priorité donnée à l'école primaire et promouvoir sa réforme du bac, dont la mise en oeuvre au lycée cette année suscite des inquiétudes. A quelques jours de la rentrée, le 2 septembre, des quelque 12,4 millions d'élèves et 870 000 enseignants, il devrait défendre ses réformes, menées au pas de course depuis son arrivée rue de Grenelle. Suivez sur franceinfo les explications du ministre.

L'école primaire, la "priorité". L'école primaire reste la "priorité" du gouvernement, comme le stipule la circulaire envoyée fin mai aux recteurs, inspecteurs et directeurs d'établissement. Mesure-phare du projet de loi "pour une école de la confiance" voté cet été, l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire, contre six aujourd'hui, traduit cette ambition et insiste sur l'importance de l'école maternelle. Concrètement, la mesure ne concernera que 2,5% d'enfants .

La réforme du bac et la refonte du lycée. Autre chantier du gouvernement auquel s'est attaqué Jean-Michel Blanquer : la délicate réforme du bac, qui doit être effective en 2021. Cette réforme, qui réduira le nombre d'épreuves finales au profit du contrôle continu, s'accompagne d'une refonte de l'enseignement au lycée. Cette année, les séries (L, ES et S) sont supprimées en classe de première et remplacées par des enseignements de spécialité.

Un plan sur les violences à l'école. Le ministre devrait aussi dévoiler enfin le plan sur les violences à l'école, repoussé à maintes reprises. Ce plan avait été promis en octobre après la vidéo montrant un élève en train de menacer sa professeur avec une arme factice dans un lycée de Créteil (Val-de-Marne), des images qui avaient suscité un vif émoi.