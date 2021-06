DIRECT. Bac 2021 : c'est le premier jour du grand oral, nouveauté de cette édition

Ce qu'il faut savoir

Après la philosophie, place au grand oral. A partir de ce lundi 21 juin, les élèves de terminale sont convoqués pour cette épreuve inédite du baccalauréat nouvelle formule, qui débouchera sur une "vraie note" et dont l'organisation inquiète les syndicats.

C'est parti pour deux semaines. Quelque 525 760 candidats au bac général et technologique sont convoqués entre le lundi 21 juin et le vendredi 2 juillet pour vingt minutes de présentation et d'échanges avec un jury.

Une composition inédite. Le sujet de l'exposé est à choisir parmi deux thèmes liés à leurs enseignements de spécialité, préparés durant l'année. Le candidat répond ensuite à des questions sur ce thème ou d'autres notions du programme et termine en expliquant son projet d'orientation.

Réserves syndicales sur l'organisation. A l'approche des oraux, les syndicats s'inquiétaient toutefois de leur organisation, évoquant des retards dans les envois de convocations aux élèves et aux enseignants qui doivent composer les jurys.