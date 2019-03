"Cela mérite un rappel à l'ordre" : les professeurs mobilisés contre la réforme du lycée accusés de "faute professionnelle" par leur hiérarchie

La réforme du baccalauréat et du lycée n'en finit pas de faire des vagues. Pour s'y opposer, des professeurs font depuis quelques semaines la grève des notes, et attribuent des 20/20. Ils viennent de se faire rappeler à l'ordre par les chefs d'établissement et le ministère de l'Éducation nationale.

Pour marquer leur opposition à la réforme du lycée, certains enseignants attribuent automatiquement aux élèves une note de 20/20 pour fausser les évaluations. (VIOLAINE ALLIRAND / MAXPPP)