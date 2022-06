"Affichage politique", "demi-mesure"... : les syndicats ne sont pas convaincus par le retour "en option" des mathématiques dans le tronc commun

Un retour dans le tronc commun mais pas encore d'obligation. Les syndicats et représentants d'enseignants ne sont pas convaincus par les annonces du président de la République sur les mathématiques au lycée. Emmanuel Macron a annoncé un retour des maths en classe de première dans le tronc commun, lors d'une visite à Marseille jeudi 2 juin, mais cette matière sera "en option", "non obligatoire". "C'est une annonce qui est une demi-mesure, bien en deçà de la promesse initiale d'Emmanuel Macron du retour des mathématiques dans le tronc commun dès la rentrée 2022", réagit sur franceinfo Pierre Priouret, secrétaire général du Snes-FSU de l'académie de Toulouse et professeur de mathématiques.

Le ministère de l'Éducation nationale précise dans un communiqué que les mathématiques font bien leur retour dans le tronc commun mais de façon optionnelle. Cette année n'est que transitoire, précise le ministère. L'enseignement des mathématiques redeviendra obligatoire dès l'année suivante, tous les élèves en classe de première générale suivront obligatoirement ce cours de maths en 2023.

"Le gouvernement prend une troisième voie pour ne pas complètement l'appliquer dès la rentrée et ne pas non plus le repousser à 2023 car Emmanuel Macron l'avait promis", estime auprès de l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU. "Ça n'est pas véritablement un retour dans le tronc commun", regrette sur franceinfo Sébastien Planchenault, le président de l'Association des professeurs de mathématiques (APMEP). "Malheureusement, ça risque d'être uniquement un affichage, poursuit-il. Surtout s'il n'y a pas d'heures consacrées en plus pour mettre en œuvre cet enseignement-là".

Cette mesure n’est "pas très attractive"

"On risque de reproduire en première ce que l'on connaît déjà en Terminale avec l'option mathématiques complémentaires", poursuit Pierre Priouret, estimant qu'il s'agit d'un "choix extrêmement genré qui ne permet pas toujours de poursuivre des études scientifiques ou de médecine". "On craint un effet de vide dans la spécialité mathématiques [...] et un accroissement des inégalités, aussi bien sociales que de genre, entre les filles et les garçons", alerte le secrétaire général du Snes-FSU de l'académie de Toulouse, qui admet que les délais devenaient "compliqués" pour assurer un retour de l'enseignement obligatoire des mathématiques dès septembre 2022.

"Le risque est de voir cette possibilité uniquement dans les établissements favorisés", estime Sébastien Planchenault, le président de l'APMEP, puisque la mise en œuvre de cette "option facultative" demande davantage de moyens. Pour Pierre Priouret, tout cela "montre qu'il y a une nécessité de remettre à plat la réforme des lycées pour régler, en une fois, l'ensemble des difficultés qu'elle génère". "C'est une mesure d'affichage, plus qu'une vraie mesure qui règle les problèmes au fond", conclut-il. La rentrée de septembre s’annonce "extrêmement compliquée".