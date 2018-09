Rentrée scolaire : les élèves sont privés de portable

Au collège Thomas Mann dans le 13e arrondissement de Paris, le directeur de l'établissement rappelle aux élèves de sixième que le téléphone portable est désormais interdit. Une interdiction déjà appliquée dans ce collège en 2017. Les élèves n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable dans tout l'établissement, mais ils peuvent le garder dans leur sac ou dans leur poche. Alors, c'est aux enseignants d'être vigilants.

Les téléphones ressortent vite des sacs

En classe aussi, la professeure principale rappelle le message, si le portable sort pendant la classe l'enseignant "le confisque et, plus cruel que ça, il le donne au principal", explique-t-elle aux élèves. Le téléphone ne sera ensuite remis qu'aux parents. Certains parents auraient aimé que leurs enfants gardent leur téléphone pour les prévenir, mais jouent le jeu quand même. "On aurait préféré qu'elle le garde pour nous prévenir si jamais il y a un prof absent, mais visiblement c'est mieux comme ça", témoigne une jeune mère de famille. À la sortie du collège, les téléphones portables ressortent très vite des sacs.

Le JT

Les autres sujets du JT