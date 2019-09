Rentrée 2019 : le casse-tête du choix des activités sportives ou culturelles

Comme à chaque rentrée, les familles se livrent à un casse-tête : quelle activité sportive ou culturelle choisir pour les enfants ? Entre les agendas à faire converger et le coût éventuel, c'est un véritable marathon auquel se livrent les parents. Au Mans (Sarthe), il y avait foule afin de s'inscrire auprès des associations de la ville le week-end des 7 et 8 septembre. "Il faut être très patient, se lever de bonheur", explique une mère de famille.

Tester pour bien choisir

Certains évoquaient ainsi quelque une heure et demie d'attente, "pour deux minutes d'inscription". Car les places sont parfois limitées. À Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, on sait qu'il est compliqué de trouver l'activité qui intéressera l'enfant pendant un an. C'est pour ça qu'on peut tester les activités. Alice, 10 ans, suit des cours de danse depuis plusieurs années. Elle resigne pour une année avec toujours la même fougue.

