Surveillance du bac : l'intersyndicale appelle à reconduire la grève pour le deuxième jour de l'examen

L'intersyndicale annonce à franceinfo reconduire le préavis de grève de la surveillance du bac pour mardi 18 juin, deuxième jour de l'examen.

L'intersyndicale ayant appelé à la grève de la surveillance du bac (regroupant notamment le Snes-FSU, la CGT et SUD-Education) annonce à franceinfo qu'elle prolonge le préavis de grève pour le mardi 18 juin, deuxième jour du baccalauréat.

"Dans certains lycées, où il y a eu des taux de grévistes très importants, les collègues se sont réunis en assemblée générale et ont souhaité reconduire l'appel à la grève de la surveillance pour demain", explique Frédérique Rollet, secrétaire générale du SNES-FSU. "D'autres collègues n'ont pas pu faire grève aujourd'hui, puisqu'ils n'étaient pas convoqués, et veulent manifester leur mécontentement eux aussi. À ce titre, on a prolongé le préavis pour leur permettre de faire grève demain."

L'intersyndicale veut continuer à protester contre la réforme du baccalauréat, qui réduira notamment le nombre d'épreuves finales de l'examen au profit du contrôle continu, et qui s'accompagne d'une refonte de l'enseignement au lycée.

2,54% de grévistes lors de l'épreuve de philo

Le ministère de l'Éducation nationale a comptabilisé, lundi 17 juin, 2,54% des enseignants en grève sur la totalités des académies. "On ne sait pas sur quoi ce chiffre est basé. Dans tous les centres d'examen, il y a eu des grévistes, partout", assure Frédérique Rollet.

"Nous avions bien dit qu'il ne s'agissait pas de bloquer le bac. Mais si le ministre ne réagit toujours pas, il encourt le risque qu'il y ait des perturbations plus graves, notamment lors du passage des oraux ou de la correction des copies", estime la syndicaliste.