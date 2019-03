PORTRAIT DE FRANÇAIS. A la rencontre de Virginie, une enseignante qui se démène dans une école à classe unique du Vaucluse

Il est un peu moins de 9 heures, en ce jeudi matin de février, et Virginie fait le pied de grue à côté du portail qui donne accès à l'école. Les enfants arrivent un à un avec leurs parents. Le tutoiement est de rigueur avec la maîtresse et les relations se font presque amicales. Devant l'école de Blauvac, tout le monde se connaît. Le rituel matinal est bien rodé : les enfants se mettent en rangs, des plus petits aux plus grands ; deux élèves sont missionnés pour compter ceux qui mangeront tout à l'heure à la cantine. Puis ils se mettent en rangs, deux par deux. Devant la file, Virginie demande le silence. Ses yeux bleus perçants fixent les élèves, les deux mains en l'air, en suspension. "OK, c'est parti !" Le marathon est lancé.

"En arrivant ici je me disais 'j'ai six niveaux à gérer, je devrais être payée six fois plus'", plaisante Virginie. En tout cas, il faut bien six fois plus d'énergie pour s'occuper d'une classe unique avec six niveaux. Les élèves s'empressent de faire la queue devant le bureau de l'enseignante, à peine installée sur sa chaise, pour emprunter les livres de la bibliothèque commune à la classe. Virginie disparaît derrière les têtes qui s'agglutinent et les mains qui s'accrochent aux bords du bureau. Patiente, elle prend le temps de noter les références de chacun. En douze ans d'expérience, elle a appris à organiser ses journées de manière précise. "Je fais ça le matin parce que le soir j'ai peur qu'on n'ait pas le temps ou que j'oublie", explique-t-elle en se dirigeant vers les CP.

La maîtresse slalome entre les tables des élèves regroupés par niveaux : "A droite au fond de la classe, il y a les CP-CE1 ; à côté les CE2, qui sont dos aux CM, et puis les maternelles qui sont avec Malorie à l'entrée de la classe." La présence de Malorie, une agente territoriale spécialisée (Atsem) qui l'accompagne depuis 2014, lui permet de gérer plus sereinement la classe. Tout est réglé comme un orchestre. Chaque niveau a son tableau et le programme de la semaine y est affiché sur une feuille. "Comme je ne peux pas être présente partout au même moment, ils savent ce qu'ils doivent faire comme exercices et je viens les voir s'il y a des problèmes", explique Virginie, qui prépare ses plannings chaque semaine. Ce planning, qu'elle connaît par cœur, lui permet de jongler entre les mathématiques, le français, la géographie ou encore la poésie.

Pour demander le silence, les élèves lèvent le poing comme pour enfermer les mots dans leur paume. Une règle instaurée par Virginie pour avoir le calme. (Auriane Guerithault / Franceinfo)

Mais cela n'empêche pas la professeure des écoles de mélanger parfois les programmes des différents niveaux. "Une fois, j'expliquais les multiplications à deux chiffres aux CE2 et ils ne comprenaient pas... J'avais sauté une étape. J'étais persuadée qu'on avait déjà vu ce point ensemble. En réalité, je l'avais fait avec les CM2", raconte-t-elle, en surveillant les élèves d'un œil, toujours à l'affût d'un appel à l'aide. Difficile pour l'enseignante de rester en place. "C'est pour ça que je ne mets jamais de robe ou de jupe", confie-t-elle, stylo rouge bien accroché à la poche arrière de son jean, en s'élançant vers les CM2 en plein apprentissage des unités de mesure.

Avec 21 élèves, âgés de 5 à 10 ans, le bruit a vite fait d'envahir la pièce. Alors qu'elle règle un problème de planning avec un CM2, un CE1 l'interpelle : "Maîtresse, on peut faire l'exercice suivant ?" Le reste de la classe se déconcentre. Immédiatement, des petits poings fermés se lèvent du côté des CE2. Virginie a instauré cette règle lorsque le volume sonore s'élève un peu trop. Et quand la méthode ne fonctionne pas, elle utilise son arme ultime gardée sur le bureau : une cloche en fer pour faire revenir le silence.

Une fois les exercices terminés, les élèves viennent déposer leurs cahiers pour obtenir une correction personnalisée. Il est 10 heures et c'est la queue devant le bureau de Virginie. "On attend parfois longtemps, alors on essaie de négocier avec celui qui est devant pour passer avant", explique Anouk, élève de CE2. La maîtresse, qui s'asseoit pour la première fois de la matinée, les corrige un par un, tous niveaux confondus, en privilégiant toujours les petits car "ça va plus vite". Pas de sonnerie pour signaler l'heure de la récréation, une demi-heure plus tard. Les élèves de maternelle sont les premiers à sortir dans la cour, sous l'œil de Malorie. C'est le signal pour les plus grands : ils pourront bientôt aller s'amuser.