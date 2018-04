DIRECT. Réforme de l'université : le site de Tolbiac évacué par la police, une personne interpellée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UNIVERSITE

: Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris indique qu'à 6 heures, plus aucun étudiant ne se trouvait sur le site de Tolbiac, évacué. Dès l'arrivée des forces de l’ordre, qui ont essuyé "quelques jets de projectiles", "plusieurs occupants du site ont escaladé les grillesde l’établissement et quitté les lieux" , indique la préfecture. Une personne a été interpellée pour outrage et rébellion.

: Selon un journaliste sur place, les ex-occupants de Tolbiac restent déterminés malgré cette évacuation.

: Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, se félicite sur Twitter de l'évacuation de l'université de Tolbiac et annonce que "partout l’Etat de droit sera rétabli".

: Une centaine de personnes qui occupaient cette tour de 22 étages à Paris ont quitté les lieux dans le calme après l'arrivée des forces de l'ordre aux alentours de 5 heures dans un climat tendu. L'opération s'est déroulée "dans le calme" et sans "incident", assure toutefois la préfecture de police.

: L'opération d'évacuation de l'université de Tolbiac touche déjà à sa fin, indique la préfecture de police de Paris à franceinfo. "Les forces de l'ordre sont en train de vérifier les salles à l'intérieur du site", précise-t-on. Pour l'instant, le bilan provisoire est d'une interpellation.

: Au moins une centaine de CRS ont pénétré sur le site à 5 heures du matin, essuyant notamment des jets de bouteilles de verre. La préfecture de police a confirmé l'intervention qui avait été réclamée par le président de l'université Paris-1 dont dépend Tolbiac.

: Voici tout de suite l'info de la matinée : les forces de l'ordre ont lancé au petit matin une vaste opération pour lever le blocage du site de l'université de Tolbiac à Paris, bloqué depuis le 26 mars par des étudiants opposés aux nouvelles modalités d'accès à la fac.