Réforme de l'université : l'accès à Sciences Po Lille bloqué à son tour

L'entrée de Sciences Po Lille (Nord) est bloquée jeudi notamment par des poubelles et une banderole "Universités, lycées en lutte" a été installée.

Comme c'était le cas à Sciences Po Paris mercredi, l'accès à Sience Po Lille (Nord) est bloqué jeudi 19 avril. Des étudiants protestent contre la réforme de l'accès à l'université (loi ORE), annonce le syndicat Solidaires étudiant-e-s dans un communiqué.

Des poubelles

Des photos, montrant l'entrée de Sciences Po Lille bloquée notamment par des poubelles, circulent sur les réseaux sociaux. Une large banderole "Universités, lycées en lutte" a également été installée.

Selon le syndicat Solidaires, une assemblée générale a réuni mercredi soir 200 personnes, ce qui est la "plus grosse AG de ces dernières années". "Nous protestons contre la réforme instaurant la sélection à l'université mais aussi contre la réforme du rail et la loi asile et immigration", explique encore le syndicat étudiant.