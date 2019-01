VIDEO. Parcoursup : "La phase principale serait clôturée le 19 juillet", affirme la ministre de l'Enseignement supérieur

Les inscriptions sur Parcoursup débutent mardi 22 janvier. Après les nombreux couacs de l'année 2018, la ministre de l'Enseignement supérieur a assuré que "l'amélioration" de la plateforme était "permanente", sur France 2. La nouvelle version de l'outil a connu quelques modifications, visant surtout à réduire l'attente et le stress des candidats.

La lenteur du processus avait posé des difficultés d'organisation aux universités et surtout aux lycées, qui pour certains ne connaissaient pas la liste définitive de leurs classes de BTS et de classes prépa à quelques jours de la rentrée.

Pour éviter ces difficultés, le calendrier est raccourci. "Cela a été demandé très largement par les élèves et leur famille parce que le mois d'août a paru assez interminable l'an dernier. Mais cétait la première année et on a préféré prendre plus de temps", a expliqué Frédérique Vidal. "La phase principale serait clôturée le 19 juillet", a-t-elle annoncé, estimant qu'"à la fin du mois de juillet plus de 97% des affectations sont définitives".