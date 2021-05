Parcoursup : "Si les profs ne nous surnotent pas, on part avec des bâtons dans les roues"

Au lycée Hélène Boucher, à Paris, Lorenzo attend déjà l'heure de la sortie. "Je suis pressé de voir les résultats, je suis très curieux", s'impatiente-t-il. Et il n'est pas le seul. Les résultats de Parcoursup commencent à tomber jeudi 27 mai pour les lycéens en terminale et vers 19 heures, les futurs étudiants découvriront leur affectation pour l'année prochaine dans le supérieur. Le jeune homme présente un bon dossier, avec une moyenne comprise entre 12 et 13. "Mes notes n'ont jamais représenté mon niveau, je suis un peu un iceberg, sourit Lorenzo. On a pu retrouver, plus que les années précédentes, des travaux un peu surnotés."

"Certains profs veulent nous aider dans cette situation un peu spéciale. S'ils ne nous surnotent pas on part avec des bâtons dans les roues." Lorenzo à franceinfo

Des professeurs qui surnoteraient tous les élèves ? "Non pas du tout", assure Pauline un peu jalouse des moyennes de ses amis dans d'autres établissements, "sans travailler des fois", souligne-t-elle. "Bon après, il y en a qui ont des facilités. Mais ici, sans travailler, on a autour de la moyenne voire moins", poursuit-t-elle.

Le classement plus important que la note

À Fénelon, une classe préparatoire littéraire logée en plein centre de Paris, Guillaume Le Quintrec, professeur d'histoire, a retenu 150 élèves parmi 2 000 dossiers. Selon lui, ce n'est pas la note qui compte, "c'est le classement !", affirme-t-il. Le lycée d'origine est aussi un autre paramètre principal. "On sait que ce n'est pas toujours la même façon de noter, la même échelle de notation, on tient compte de cela, explique l'enseignant. Cela fait 25 ans que je suis ici et je commence à avoir une idée assez fine, si j'ose dire, de la carte scolaire des lycées et je me rappelle de ceux qui m'avaient envoyé un bon élève."

"Il y a une connaissance de tout cela, qui fait que ce n'est pas totalement au doigt mouillé. Mais c'est vrai qu'il y a une part d'intuition dans cette manière d'évaluer les dossiers." Guillaume Le Quintrec à franceinfo

Dans les licences sélectives de la faculté de droit de Cergy, pas question pour Nelly Ferreira, à la tête de toutes les formations, de faire le tri entre les lycées. "C'est une appréhension qui est très subjective, souligne-t-elle. L'idée est de faire confiance aux collègues. Peut-être que dans certains endroits on note soi-disant de façon plus ou moins bienveillante... Nous prenons les notes telles qu'elles nous apparaissent. Cela nous semble difficile de rajouter ou d'enlever un point. Ce n'est pas notre manière d'envisager les choses." D'autres critères entrent en jeu : les appréciations, la lettre de motivation, mais aussi, pour aller au-delà du dossier, le passage d'un entretien.