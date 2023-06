Parcoursup : plus de 75% des candidats ont reçu une "réponse positive"

Plus des trois quarts des élèves de terminale ont, ce mercredi, reçu une réponse positive sur Parcoursup. Ils ont donc été acceptés dans au moins une formation.

La fin de l'année scolaire approche et les dernières épreuves du bac vont se dérouler dans la seconde moitié du mois de juin. Les élèves de terminale commencent à y voir un peu plus clair sur leur orientation. Depuis le 1er juin, les réponses des formations sont envoyées progressivement sur Parcoursup. Les trois-quarts d'entre eux ont déjà eu, mercredi 7 juin, au moins une réponse positive.

Plus de 75% des élèves de terminale ont été acceptés dans au moins une formation, sans que ce soit, évidemment, leur tout premier choix. En 2022, à la même époque, le chiffre était de 65%. Le chiffre est plus important cette année, car le délai de réponse des candidats a été réduit. Actuellement, quand un élève reçoit le message d'une filière qui l'accepte, il a deux jours pour le valider. En effet, plus vite un élève dit oui à une formation qui l'a accepté, plus vite il libère des places dans les autres cursus.

Cette phase d'admission qui a commencé jeudi 1er juin est plus courte qu'avant. Elle ne dure que 37 jours alors qu'au lancement de Parcoursup, en 2018, elle était de 108 jours, soit trois fois plus longue. La proportion d'élèves avec des réponses positives ne va que progresser au fil des jours, jusqu'au 7 juillet, au fur et à mesure que des places vont se libérer par ceux qui ont eu plusieurs réponses positives.

Les études de santé ont le plus de succès auprès des candidats

Les études de santé sont celles qui ont le plus de candidats, avec le Pass (Parcours accès santé spécifique) qui regroupe la première année de médecine, de maïeutique (études de sages-femmes), d'orthodontie, de pharmacie et de kiné. Ce cursus double donc cette année l'école d'infirmières qui devient la deuxième formation la plus demandée. En troisième position des vœux, il y a les écoles d'ingénieurs et elles sont en nette progression par rapport à l'an dernier. Enfin, le droit est la formation de licence qui a le plus de succès auprès des candidats.

Concernant les types de formation, 70% des candidats ont fait au moins une demande de licence à la fac. Il s'agit soit d'un premier choix, soit d'un "filet de sécurité". Les formations en BTS sont présentes sur la moitié des vœux des lycéens.