Parcoursup : on vous explique comment se déroule la phase principale d'admission, qui s'ouvre jeudi 2 juin à 19 heures

C'est parti. Dès jeudi 2 juin, à 19 heures, les quelque 936 000 candidats qui ont émis des vœux sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup prendront connaissance des premières réponses attendues. Ils ne disposent que de six jours pour y répondre. Et à partir du 7 juin, le délai de réponse passera à deux jours afin de libérer rapidement des places pour les candidats sur liste d'attente. Tout au long de la phase d’admission, le numéro vert 0 800 400 070 est ouvert aux élèves et leur famille. En attendant, franceinfo répond à cinq questions sur cette phase décisive pour les candidats.

1 Quand les résultats seront-ils disponibles ?

Plus nombreux que l'année dernière, où 931 000 candidats avaient renseigné leurs choix d'études supérieures, les 936 000 élèves de cette année vont pouvoir se connecter dès 19 heures pour connaitre les premières réponses à leurs demandes d'affection. A noter qu'une application mobile est désormais disponible sur les téléphones Apple et et Android.

Afin d'éviter une indisponibilité de la plateforme liée à un trop grand nombre de connexions, Parcoursup ne sera accessible dans un premier temps que pour consulter les résultats. Puis, "au cours de la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions d’admission qui leur ont été faites", explique le ministère de l'Education nationale dans un communiqué daté du 31 mai.

2 Quel est le délai pour répondre ?

Les 622 000 lycéens, les 186 000 étudiants souhaitant se réorienter, les 95 000 personnes en reprise d'études et les 33 000 candidats scolarisés à l'étranger ont six jours, à partir du 2 juin, pour donner une réponse aux premières propositions d'admission reçues.

Ainsi, les candidats pourront recevoir différents types de réponse pour chaque formation souhaitée. Un "oui" signifie être accepté, "oui si" équivaut à être accepté sous condition pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé. Etre "en liste d'attente" revient devoir patienter pour qu'une place se libère. Pour les filières sélectives, "être refusé" signifie que le candidat n'est pas retenu.

Les candidats auront ensuite jusqu'au 7 juin, à 23h59, pour répondre. Pour les propositions d’admission reçues à compter du 7 juin et tout au long de la phase d’admission principale, le délai de réponse sera de 2 jours.

3 Que faire si on est sur liste d'attente ?

Chaque matin, le candidat placé en liste d'attente peut suivre l'évolution de son classement grâce à la mise à jour quotidienne de son dossier dans Parcoursup. Dès qu'il reçoit une ou plusieurs propositions d'admission, il est alors alerté par mail, SMS et via l’application Parcoursup. Il doit ensuite répondre avant la date limite indiquée dans son dossier.

Cette phase d'admission repose sur un principe de solidarité établit sur un court délai de réponse qui permet de faire évoluer rapidement les listes d’attente, au fur et à mesure que des places sont libérées par des candidats qui ont fait leur choix. Cette réactivité permet ainsi de faire immédiatement de nouvelles propositions à d’autres candidats également sur liste d'attente.

4 Est-il possible de se faire aider ?

Bien sûr ! Dans ce moment important où le candidat doit valider le choix qui va déterminer ses études supérieures, des aides sont disponibles. Différents conseils et vidéos tutorielles sont mis à leur disposition sur le site d’information Parcoursup et dans leur dossier.

Retrouvez en vidéo toutes les réponses aux principales questions concernant la phase d'admission #Parcoursup.



N'hésitez pas à la partager ! pic.twitter.com/cvTW73Kwqu — Parcoursup (@parcoursup_info) June 1, 2022

Côté plateforme, les conseillers Parcoursup sont disponibles pour les élèves et leur famille tout au long de la phase d’admission via le numéro vert 0 800 400 070. Ce numéro sera exceptionnellement ouvert samedi 3 juin, de 10 heures à 16 heures, et le lundi 6 juin, de 10 heures à 18 heures, sans oublier la messagerie disponible directement depuis leur dossier dans l'onglet "contact".

Des sessions de chat et de live sont régulièrement organisées sur le site Parcoursup pour répondre aux questions des candidats en direct. Et à partir du 3 juin, des temps d’échange spécifiques sont prévus dans les lycées afin de conseiller les élèves sur les réponses qu’ils ont reçues.

5 Quid des candidats sans réponse ?

Chaque année, depuis le lancement de Parcousup, le syndicat étudiant Unef met en place le dispositif SOS Inscription pour accompagner des milliers de jeunes, souvent perdus face aux réponses de la plateforme. Ce dispositif a permis d'aider l'an dernier "entre 500 et 600 jeunes sans affectation à trouver une place dans une formation", d'après Imane Ouelhadj, la présidente de l'Unef. Le dispositif est joignable par courriel, par téléphone et via les réseaux.

Dès demain 19h, début des réponses Parcoursup mais également le lancement de @SosInscription.



N'hésite pas à solliciter le dispositif SOS Inscription joignable sur ses réseaux sociaux, par mail et par téléphone. #SOSinscription #UNEF #REVESJeunes #SAF #LaVoixLycéenne pic.twitter.com/jOIwbHsSnA — UNEF (@UNEF) June 1, 2022

Enfin, un accompagnement spécifique est prévu pour les candidats qui ont demandé exclusivement des formations sélectives et dont les candidatures n’ont pas été retenues. "Les équipes Parcoursup prendront rapidement contact avec eux par mail et téléphone pour leur présenter les solutions possibles", assure le ministère de l'Education nationale.

Tous les candidats sans affection pourront revoir leur projet d'études avec l'équipe pédagogique de leur lycée ou avec un service d’orientation afin de se préparer au mieux à la phase complémentaire qui débutera le 23 juin. Ils auront alors jusqu'au 16 septembre pour émettre jusqu'à dix nouveaux vœux pour des formations où des places sont encore disponibles.